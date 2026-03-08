Maltepe'de "Yoksulluk Kıskacında Kadın" Konuşuldu - Son Dakika
Maltepe'de "Yoksulluk Kıskacında Kadın" Konuşuldu

08.03.2026 16:50  Güncelleme: 17:25
Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Yoksulluk Kıskacında Kadın: Mücadele, Dayanışma ve Yerel Çözümler' başlıklı söyleşide kadınların yoksullukla mücadelesini ve toplumsal dayanışmanın önemini ele aldı. Konuşmacılar, neoliberal ekonomi politikalarının kadınlar üzerindeki etkilerini ve eşitliği sağlamak için yapılan çalışmaları vurguladı.

HABER: Özge Altunsu Özkan

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerin son buluşması, "Kent Söyleşileri" programı kapsamında gerçekleştirilen "Yoksulluk Kıskacında Kadın: Mücadele, Dayanışma ve Yerel Çözümler" başlıklı söyleşi oldu.

Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 8 Mart etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yoksulluk Kıskacında Kadın: Mücadele, Dayanışma ve Yerel Çözümler" başlıklı programa, avukat Selin Nakıpoğlu ile kadın hakları savunucusu Handan Koç konuşmacı olarak katıldı.

Kadınların yoksullukla mücadelesi, dayanışma ağları ve yerel yönetimlerin bu alandaki rolünün ele alındığı söyleşide, ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerin kadınlar üzerindeki çok yönlü etkileri değerlendirildi.

"Yoksulluk kadınları iki kat etkiliyor"

Nakıpoğlu, yoksulluğun neoliberal ekonomi politikalarıyla birlikte daha da derinleştiğini belirterek kadınları çok daha ağır biçimde etkilediğini ifade etti. Nakıpoğlu, "Başkan Esin Köymen'e daveti için teşekkür ederim. Bu çok değerli bir toplantı. Öncelikle 8 Mart'ımız kutlu olsun. Neoliberal ekonomi politikasıyla karşımıza çıkan yoksulluk kadını iki kere etkiliyor. Kadınlar yeniden iş bulmakta zorlanıyorlar. Kadın yoksulluğunda bir başka önemli konu barınma ve güvenli sağlık erişimidir. Yoksulluğun getirdiği tahribata annelik de eklenince anne hayatından ödün vermek zorunda bırakılıyor" dedi.

Nakipoğlu, laik ve kamucu bir düzende yoksulluğun kader gibi sunulamayacağını vurgulayarak, Medeni Yasa'nın uygulanmasının kadınların ekonomik ve toplumsal haklarının korunmasında hayati önem taşıdığını dile getirdi.

"Kadınlar çok okuyor, çok becerikli yaşıyor"

Koç ise kadınların yaşamın her alanında büyük emek verdiğini ancak bunun ekonomik karşılığını çoğu zaman alamadığını dile getirdi. Koç, "Kadınlar çok okuyor, çok da becerikli yaşıyor. Her şeyi yaptığımız için kadınları özel bir yere koyuyorum. Ama bunun ekonomik olarak karşılığı yok. Eşit eğitim hakkı, eşit işe eşit ücret hakkı kadınların hakkıdır. 8 Mart'ımız kutlu olsun" diye konuştu.

"Kadınlara yönelik çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz"

Programda konuşan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut ise belediye olarak kadınların güçlenmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması için birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirtti.

Karabulut, "Maltepe Belediyesi olarak güvenli ve yaşanılabilir kent çalıştayı düzenledik. Ayrıca ILO 190 kapsamında çalışmalar yapıyoruz. Kadın Aile Müdürlüğümüzün yürüttüğü SEDEM merkezimizde bağımlılar başta olmak üzere psikolojik destek veriyoruz. Mahallelerimizde dokuz tane dayanışma merkezimiz var. Bu merkezlerde üniversitelerimizle birlikte çalışmalar ve eğitimler veriyoruz. Kadın şoförlerimize eğitim veriyoruz. Maltepe Belediyesini takip edin diyorum" ifadelerini kullandı.

Programda kadınların yoksullukla mücadelesinde dayanışma ağlarının güçlendirilmesi ve eşitlikçi sosyal politikaların önemine dikkat çekildi.

TEMA Vakfı'na bağış yapıldı

Programın sonunda Maltepe Belediyesi tarafından konuşmacılar adına TEMA Vakfı'na bağışta bulunuldu. Bağış belgeleri Belediye Başkanı Esin Köymen tarafından avukat Nakıpoğlu ve kadın hakları savunucusu Koç'a takdim edildi.

Söyleşi, katılımcıların soruları ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

