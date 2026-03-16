Maltepe'de Kayıp Kadın Cinayeti Ortaya Çıktı

Maltepe'de, 2019 yılında ablası tarafından kayıp başvurusu yapılan eşini çıkan tartışmada öldürdüğü polis ekiplerinin çalışması sonucu 7 yıl sonra ortaya çıkarılan şüpheli eş tutuklandı, zanlıya yardım ettiği öne sürülen arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatlarıyla rafa kaldırılan eski dosyaların tekrar incelenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'dan (36) 2019'dan bu yana haber alamayan ablası Sevara Zakhıdova'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelen kayıp başvurusunu tekrar inceledi.

Soruşturmaya yönelik kurulan özel ekip, kadının Maltepe'deki komşularının bilgisine başvurarak eşi Ersin Y'nin (37) kendilerine Tursunboeva'nın deport edildiğini söylediğini öğrendi.

Ekipler şüphelinin, eşinin ülkesine geri döndüğünü söylendiği dönemde de daireden kötü kokular geldiğini, bunun üzerine Ersin Y'nin güvercin beslediğini, kokunun bundan kaynaklandığını komşularına aktardığı bilgisine ulaştı.

Yapılan incelemede kadının ülkeden çıkış yaptığına dair bir veri olmadığı, adına kayıtlı cep telefonunun o tarihlerde Türkiye'de aktif olduğu tespit edildi.

Bilgisine başvurulan Tursunboeva'nın ablasının da çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığını beyan ettiği öğrenildi.

Şüpheli Ersin Y.'nin, 2019'daki kayıp başvurusuna yakın bir tarihte "terk edildiği" gerekçesiyle eşine boşanma davası açtığı, 5 yıl sonra da Tursunboeva'nın buna cevap vermemesi üzerine 2024'te boşanma kararı verildiği belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı özel ekip, çiftin o dönem 2 çocukları olduğunu, bunlara Ersin Y.'nin anne ve babasının Aydın'ın Didim ilçesinde baktıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, Ersin Y.'nin de bazı tarihlerde arkadaşı Anıl Y.'nin (33) kimliğiyle dolaştığını, şehir ve ülke dışına da bu kimlikle çıktığını, kayıp başvurusu sonrasında farklı tarihlerde de Tursunboeva ile Ersin Y.'nin SIM kartlarının değiştirildiğini ve faturalarının aktif ödendiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısından alınan izin sonrası çiftin yaşadıkları evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüyle beraber "luminol çalışması" yapan ekipler, mutfaktaki ve balkondaki bazı bölümlerde kan tepkimeleri saptadı.

Şüpheli Ersin Y.'nin 9 Mart 2026'da Gürcistan'dayken Artvin'deki Sarp Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını belirleyen ekipler, zanlıyı ve İstanbul'daki arkadaşı Anıl Y.'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Eşini tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Ersin Y, sorgusunda eşiyle mutfakta tartışma yaşadıklarını, daha sonra başına sopayla vurup öldürdüğünü, ardından cesedi Maltepe'de kiraladıkları çatı katındaki evlerinin balkonuna attığını beyan etti.

Şüpheli, bir gün sonra marketten bahçe kumu aldığını, kokunun geçmemesi nedeniyle de kireçlediğini, kokunun devam etmesi üzerine de cesedi çıkartıp mutfakta parçalayıp 3 poşete koyup evine 50 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını, daha sonra da çocuklarını arkadaşı Anıl Y. ile birlikte Aydın'dan otobüsle Gebze Otogarı'na gelen ailesine teslim ettiğini sorgusunda anlattı.

Sorgu sırasında cinayeti neden işlediği sorulan şüpheli, eşinin ablası Sevara Zakhıdova'nın maktulün eski sevgilisiyle aralarındaki özel görüntüleri kendisine attığını, ablasının eşinin bu kişiyle evliyken de görüştüğünü söylediğini, aralarında da şiddetli geçimsizlikten kaynaklı kavga sırasında olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Diğer şüpheli Anıl Y. ise ifadesinde, cinayet olayından haberinin olmadığını, şüpheli arkadaşına yalnızca kullanması için kimliğini vererek çocuklarını Gebze Otogarı'na götürmesine yardım ettiğini beyan etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden Ersin Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken Anıl Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ersin Y.'nin soruşturma savcısına yer göstererek, olayı anlatması cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.