Maltepe'de D-100 kara yolunda koşan köpek trafik tehlikesi yarattı - Son Dakika
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Maltepe'de D-100 kara yolunda koşan köpek trafik tehlikesi yarattı

Maltepe\'de D-100 kara yolunda koşan köpek trafik tehlikesi yarattı

Maltepe'de, D-100 kara yolunda koşan köpek trafiği tehlikeye atıp kısa süreli yoğunluğa neden oldu. Sürücüler, köpeğe çarpmamak için hızlarını düşürdü ve kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Köpeğin daha sonra yoldan uzaklaştığı görüldü.

12.02.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
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Maltepe'de, D-100 kara yolunda koşan köpek trafiği tehlikeye atıp kısa süreli yoğunluğa neden oldu.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Maltepe mevkisinde bir köpek yola girdi.

Sürücüler, yolda yaklaşık 15 dakika koşan köpeğe çarpmamak için araçlarının hızını düşürdü.

Kısa süreli trafik yoğunluğuna neden olan köpek daha sonra yoldan uzaklaştı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde köpeğin yolda koşması, sürücülerin yavaşlaması ve bir motosikletlinin köpeği yoldan çıkarmaya çalışması yer aldı.

Kaynak: AA

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