Maltepe'de Ruhsatsız Tüfekle Çocuk Ölümü: 16 Yaşındaki Berat Işık Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Maltepe'de Ruhsatsız Tüfekle Çocuk Ölümü: 16 Yaşındaki Berat Işık Hayatını Kaybetti

Maltepe\'de Ruhsatsız Tüfekle Çocuk Ölümü: 16 Yaşındaki Berat Işık Hayatını Kaybetti

Maltepe'de bir galeride, 15 yaşındaki M.A.Y.'nin ruhsatsız pompalı tüfekle fotoğraf çekmek istemesi sonucu arkadaşının vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayda 16 yaşındaki Berat Işık hayatını kaybetti.

20.01.2025 23:17  Güncelleme: 23:20
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MALTEPE'de bir galeride, 15 yaşındaki M.A.Y.'nin fotoğraf çektirmek için eline aldığı ruhsatsız pompalı tüfek yanlışlıkla ateş aldı. Çocuğun 16 yaşındaki arkadaşı Berat Işık, vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay saat 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'ndeki bir galeride meydana geldi. Galeri sahibi C.Y.'ye ait ruhsatsız tüfek ile sosyal medyaya yüklemek için fotoğraf çekmek isteyen M.A.Y. isimli çocuk, tüfeği eline aldı. Çocuk poz verdiği sırada tüfek yanlışlıkla ateş aldı. Çocuğun yanındaki arkadaşı Berat Işık vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, tüfekten çıkan saçmalarla ensesinden vurulan Berat Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ruhsatsız tüfeğin sahibi olan galeri sahibi C.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Maltepe, Güncel, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Ruhsatsız Tüfekle Çocuk Ölümü: 16 Yaşındaki Berat Işık Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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