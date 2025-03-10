Maltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Maltepe'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Şubat'ta Gülsuyu Mahallesi'nde B.Y'nin (20) ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

B.Y'nin arkadaşı B.K. polise verdiği ifadede, araçla gezdikten sonra kendisinin ekmek almak için bir fırına girdiğini, buradan çıktığında iş yeri önünde bekleyen kişilerle "yan bakma" tartışması yaşadıklarını, karşı gruptaki B.U'nun kendisine silah çıkarıp doldur-boşalt yaptığını söyledi.

Tartışmanın ardından arkadaşlarıyla arabayla fırının önünden ayrıldıklarını belirten B.K. tartıştıkları kişilerin de bir araçla kendilerini takip ettiklerini ve seyir haldeyken ateş ettiklerini, B.Y'nin bu sırada yaralandığını anlattı.

Polis, şüphelilerin kullandığı aracı Sultanbeyli'de terk edilmiş halde buldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinden yapılan tespitler doğrultusunda zanlıların kaçmasına yardım ve yataklık eden Y.K. (21) ve T.M.Ç. (21) yakalandı.

"Suçluyu kayırma" suçundan adliyeye sevk edilen Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.M.Ç. tutuklandı.

Şüpheli B.B.G. ise olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile Pendik'te yakalandı. 6 suç kaydı olduğu belirlenen B.B.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.