Maltepe'de Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Murat Demirhan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Maltepe'de, 5 yaşındaki çocuğuyla motosikletle ilerlerken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Murat Demirhan'ın cenazesi toprağa verildi.
Demirhan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Maltepe Cemevi'ne getirildi.
Burada düzenlenen cenaze törenine Demirhan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze Gebze Çayırova Mezarlığı'nda defnedildi.
Gülensu Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta akşam saatlerinde 5 yaşındaki oğluyla birlikte motosikletle ilerleyen Murat Demirhan'a, başka bir motosikletli kişilerce ateş açılmıştı. Saldırıda Demirhan hayatını kaybetmiş, oğlu yaralanmıştı.
Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışması sürüyor.
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