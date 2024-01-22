Maltepe\'de trafik kazası sonucu 2 kişi öldü, şüpheli yakalandı

Maltepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı trafik kazasının ardından aracıyla olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, Maltepe D-100 kara yolu kenarında dün sabah saatlerinde bekleyen otomobile çarpıp, S.Ç. ile H.Y'nin ölümüne, H.Ş'nin ise ağır yaralanmasına neden olan sürücü E.E'nin (36) yakalanması için çalışma başlattı.

Sürücü belgesinin olmadığı belirlenen E.E, Üsküdar Ünalan Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Evdeki aramalarda havalı tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 6 farklı suç kaydının da olduğu tespit edildi.

Olay

Maltepe D-100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde dün iki otomobil çarpışmıştı.

Kazada otomobilde bulunan H.Ş, H.Y, S.Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanmıştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılmış, olay yerinden aracıyla kaçtığı belirlenen sürücüyü arama çalışmaları başlatılmıştı.