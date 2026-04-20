Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 893 Gram Ele Geçirildi
Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 893 Gram Ele Geçirildi

20.04.2026 13:59
Maltepe'de düzenlenen operasyonda 893,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

MALTEPE'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 893,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik 31 Mart'ta Maltepe'de yürütülen çalışmalarda, ilçe içerisinde bir araçta uyuşturucu ticaretinin yapıldığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin 18 Nisan'da uyuşturucu sevkiyatı yapacakları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kullandığı araç, Küçükyalı Mahallesi D-100 Karayolu Pendik istikametinde durdurdu. Araçta bulunan M.Y. (25) ile S.G. (27) isimli kadın şüpheli yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 156 gram uyuşturucu, 2 cep telefonu ve 790 lira ele geçirildi.

'ZULA' EVİNE OPERASYON

Çalışmaların devamında şüphelilere ait evler ile 'zula evi' olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda S.G. (52) yakalandı. S.G. (27)'nin ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1,6 gram uyuşturucu, 62 fişek ve 7 kurusıkı mermisi ele geçirildi.

893 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

'Zula Evi'nde yapılan aramalarda ise 736,2 gram uyuşturucu, 14 adet hap ve 2 hassas terazi bulundu. Operasyon kapsamında toplam 23 parça halinde 893,8 gram narkotik madde (taş eroin, metamfetamin ve amfetamin) ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Y. (25) ve S.G. (27), 'Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi' ile '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca 19 Nisan 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.G. (52) hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Maltepe, Güncel, Son Dakika

