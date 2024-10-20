Maltepe'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen Girne Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi.
Operasyonda, H.K. yakalanırken, adresteki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 bin 300 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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