Maltepe'nin Can Dostları "Thor" ve "Zeyna", Arama-Kurtarma Köpeği Oluyor

(İSTANBUL) - "Thor" ve "Zeyna" isimli Belçika çoban köpekleri, Maltepe Belediyesi'nin arama-kurtarma köpekleri oluyor. AFAD Anadolu Yakası Köpekli Arama Ekip Amirliği'nde eğitilen can dostlar, 1,5 yıl sonra göreve başlayacak.

Maltepeliler tarafından isimleri belirlenen ve 2024'ün Ocak ayında belediyeye katılan Belçika çoban köpekleri "Thor" ile "Zeyna", arama-kurtarma köpeği olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. AFAD Anadolu Yakası Köpekli Arama Ekip Amirliği'nce eğitmen Ceyhun Ersöz koordinesinde Emre Volkan Uzun tarafından eğitilen köpekler, eğitimlerini tamamladıktan sonra, deprem başta olmak üzere doğal afetlere müdahale edecek ekipte bulunacak.

Eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Emre Volkan Uzun, şunları kaydetti:

"Şu an köpeklerimizin eğitimleri kapsamında sosyalleşme, duyarsızlaştırma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca av güdülerini geliştiriyor, onları ödül ve oyunla kazazedeleri bulmaya yönlendiriyoruz. Elbette daha yolun başındayız. Köpeklerimiz 6 aylık ve eğitimler bir buçuk yıl gibi bir süre alıyor. Şu an Maltepe yerleşkemizde köpeklerimiz için bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Daha sonrasında onların fiziksel antrenman ve çalışmalarını devam ettirebilmeleri için çalışma yapacağız. Amacımız ülkemizde afet ve acil durumlarda bir cana daha dokunabilmek ve köpeklerimizin koku duyularından faydalanmaktır. Zaten köpeklerimizin de eğitimine karar verdiğimiz an, Kahramanmaraş merkezli depremlerdir."