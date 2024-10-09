Mamak'ta Okul Çevrelerine Güvenlik Denetimi

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Ankara'nın Mamak ilçesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik tedbirler kapsamında okul çevrelerine ve servis araçlarına polis ekipleri uygulama yaptı.

Mamak'taki 54 okul çevresi ve servisleri, 50 ekipteki 140 emniyet personeli tarafından "çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulaması" kapsamında denetlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme şube müdürlüklerinin denetimleri, ilçedeki Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde de gerçekleştirildi.

Okulun yakınındaki parklarda kişilerin kimlikleri kontrol edildi. Ekiplerce, çevredeki alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerlerin belgeleri denetlendi ve gerekli uyarılar yapıldı.

Ekipler, okulun önünden geçen okul servis araçları ve taşıtları da durdurarak, sürücülerin ve araçların belgelerini kontrol etti.