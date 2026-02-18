Manavgat'tan Özgür Özel'e Anlamlı Hediye - Son Dakika
Manavgat'tan Özgür Özel'e Anlamlı Hediye

18.02.2026 09:53  Güncelleme: 10:41
Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Başkent temasları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret etti. Ziyarette Özel'e Antalya’nın ilk eczacılarından merhum Fadıl Özel’e ait tarihi eczacı terazisini hediye eden Çiçek, "Eczacı terazisi, belediyecilik anlayışımızın da bir sembolü. Kararlarımızda eczacı hassasiyeti, uygulamalarımızda ise adalet terazisinin vicdanı" dedi.

Başkan Vekili Çiçek, Antalya heyetiyle birlikte CHP lideri Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Ziyarette, Manavgat'tan götürülen tarihi bir hediye de dikkati çekti. Çiçek, asıl mesleği eczacılık olan Özel'e, Antalya'nın ilk eczacılarından merhum Fadıl Özel'e ait tarihi eczacı terazisini takdim etti. Hediyenin üzerinde "Eczacı terazisinin hassasiyetiyle, adalet terazisinin vicdanını taşıyan Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e" ifadeleri yer aldı.

Özel, mesleki geçmişine ve adalet vurgusuna gönderme yapan bu anlamlı hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Manavgat halkına selamlarını iletti.

Ankara'da Antalya heyeti

Ziyarette Çiçek'e Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş eşlik etti.

Heyet ayrıca CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı, Sururi Çorabatır ve Mustafa Erdem'i de makamlarında ziyaret ederek Antalya ve ilçelerinde sürdürülen yerel kalkınma projeleri, altyapı çalışmaları ve sosyal belediyecilik vizyonu üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Ortak akıl ve güçlü iş birliği"

"Gazi Meclisimizde hem milletvekillerimizle hem de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile bir araya gelerek Manavgat'ımızın projelerini ve geleceğini değerlendirme fırsatı bulduk. Şehrimizin haklarını her platformda savunmak ve yereldeki hizmet anlayışımızı genel merkezimizin vizyonuyla güçlendirmek için çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanımıza takdim ettiğimiz eczacı terazisi, belediyecilik anlayışımızın da bir sembolüdür. Kararlarımızda eczacı hassasiyeti, uygulamalarımızda ise adalet terazisinin vicdanı. Antalya'mız için birlik ve dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

