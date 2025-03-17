Manavgat Belediyesi Atatürk Caddesi'ni Yeniledi

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, Atatürk Caddesi'nde başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Vatandaş ve esnafın talepleri doğrultusunda başlatılan proje kapsamında caddenin altyapısı ve üstyapısı modernize edilerek bölge daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Manavgat Belediyesi, Atatürk Caddesi'nin yenilenmesi sürecinde, özellikle esnafın en büyük sıkıntılarından biri olan otopark sorununa da çözüm üretti.

Yeni düzenlemelerle hem cadde üzerindeki trafik akışı daha düzenli hale getirildi hem de vatandaşların araçlarını park edebileceği alanlar oluşturuldu. Böylece esnaf ve müşteriler için daha erişilebilir bir cadde yapısı sağlandı. Caddedeki asfalt da tamamen yenilendi.

"Ortak kararlar aldık ve Atatürk Caddesi'ni yeniden düzenledik"

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Hem esnafımızın hem de burada çalışanların bizden caddenin düzenlenmesiyle ilgili yoğun bir talebi vardı. Onlarla daha önce bir anket çalışması yaptık. Yapabileceklerimiz hakkında ortak kararlar aldık ve Atatürk Caddesi'ni yeniden düzenledik. 'Biz biriz, birlikteyiz. Manavgat'ı birlikte yöneteceğiz' demiştik. Sözümüzde duruyoruz" açıklamasını yaptı.

Düzenlemeler, Atatürk Caddesi'ni kullanan vatandaşlar ve cadde esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Esnaf, özellikle otopark düzenlemesi ve asfalt yenileme çalışmasının kendileri için büyük bir kolaylık sağladığını belirterek Manavgat Belediyesi'ne teşekkür etti.