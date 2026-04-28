Manavgat Belediyesi 'Rüşvet' Davasında Duruşma 12 Mayıs'a Ertelendi

Manavgat Belediyesi'nde rüşvet soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara ve eski belediye yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 43 sanıklı dava, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmanın ardından 12 Mayıs'a ertelendi.

İddianameye göre, Kara ve diğer yetkililer belediye işlemlerini hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında rüşvet almakla suçlanıyor. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Kara'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet almak', 'irtikap' ve 'zimmet' suçlarından cezalandırılmasını; Tüter ve diğer üç sanığın ise 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olma', 'rüşvet almak', 'irtikap' ve 'zimmet' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Sanıkların beraat talepleri üzerine mahkeme duruşmayı erteledi. Kara savunmasında suçlamaları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen belgelerde zirai depoda 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunduğu belirtildi.