Manavgat Belediyesi Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için Mevlit Okuttu - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için Mevlit Okuttu

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Manavgat Belediyesi, Şırnak'ın Kayaboyun köyünde askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için Çakış Mahallesi'nde mevlit okuttu. Mevlitte, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ile tüm şehit ve gaziler için dua edildi. Program sonrası Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, şehidin ailesi ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

05.05.2024 17:55  Güncelleme: 18:10
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, Şırnak'ın Kayaboyun köyünde askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için Çakış Mahallesi'nde mevlit okuttu.

Şırnak'ın Kayaboyun köyünde askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için memleketi Manavgat'ta mevlit okutuldu. Çakış Mahallesi'nde bugün öğle namazı öncesi okunan mevlide, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, devlet erkanı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Mevlitte başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ile tüm şehit ve gaziler için dua edildi. İlahiler okunan, dualar edilen programın ardından cemaate mevlit yemeği dağıtıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, vatanı için canlarını feda eden şehitlerin en yüksek mertebeye ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Okunan Kur'an tilavetleri ve edilen dualar başta Mustafa evladımız olmak üzere vatan ve millet uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren tüm şehit ve gazilerimizin ruhlarına gitsin. Bizler bu ülkede huzurlu yaşayalım diye, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin görevini yapan, gecesini gündüzüne katan, binbir fedakarlıkla bu milletin güvenliğini sağlayan tüm şehitlerimize huzurlarınızda bir kez daha Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Onlar en yüksek mertebeye ulaştılar. Bu kahraman evlatlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır, onlar her zaman başımızın tacıdır."

Mevlit programı sonrası Başkan Kara, şehidin ailesi ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Manavgat Belediyesi Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için Mevlit Okuttu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için Mevlit Okuttu - Son Dakika


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