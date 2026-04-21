Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 21 şüpheli daha gözaltına alındı

21.04.2026 10:35
Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki rüşvet ve suç örgütü iddiaları çerçevesinde 21 şüpheli gözaltına alındı. Eski başkan Şükrü Sözen ve kardeşi tutuklu, operasyonlar devam ediyor.

Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "irtikap" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" iddialarına ilişkin 21 şüpheli daha gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler arasında belediye çalışanları, turizmciler, iş insanları ve müteahhitlerin de olduğu belirtildi.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti.

Devam eden operasyonlarda eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı. 2 Aralık 2025'te düzenlenen başka bir operasyonda ise 19 şüpheli gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmış, 10 Mart'ta ise gözaltına alınan 40 zanlıdan 12'si tutuklanmıştı.

Şüphelilerden bazılarının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarının ardından tutuklu sayısı 11 olmuştu.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
