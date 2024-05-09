Manavgat Side Limanı'nda Dans ve Müzik Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Manavgat Side Limanı'nda Dans ve Müzik Festivali Sona Erdi

Manavgat Belediyesi'nin tarihi Side Limanı'nda düzenlediği 'Dans ve Müzik Festivali' renkli gösterilerle sona erdi. Festivalde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Dağıstan'dan toplam 19 farklı grup ve 780 dansçı sahne aldı. Festival, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.

09.05.2024 13:14  Güncelleme: 13:21
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin tarihi Side Limanı'nda düzenlediği 'Dans ve Müzik Festivali' renkli gösterilerle sona erdi.

Manavgat Belediyesi'nin 7 ve 8 Mayıs'ta tarihi Side Limanı'nda düzenlediği Dans ve Müzik Festivali sona erdi. Açılış korteji ile başlayan festivalde, iki gün boyunca Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Dağıstan'dan toplam 19 farklı grup ve 780 dansçı sahne aldı.

İki gün boyunca bayram havasında geçen festival, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu. Festivalle Side'de iki gün boyunca dans ve müzik rüzgarı esti. Festivale katılım sağlayan gruplara Manavgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülcan Bulut tarafından katılım belgesi ve plaket takdim edildi.

Gösterilerin ardından Manavgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bulut festivali değerlendirdi. Bulut, "Farklı kültürlerden insanların bir arada olduğu, kozmopolit bir bölgede yaşıyoruz. Bu organizasyonlarla hem bölgemizi dünyaya açmak hem de zengin kültürel mirasımızı tanıtmak istiyoruz. Antik Side, doğal güzellikleri ve kültürel birikimiyle dünya çapında bir bölgemiz. Dans ve müzik de şehrimizin bir parçası. Bu festivallerle Side özelinde Manavgat'ın kültürel kimliğine katkı sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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