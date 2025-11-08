Manavgat'ta 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Başladı - Son Dakika
Manavgat'ta 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Başladı

08.11.2025 12:54
Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, festivalin zeytin hasadını ve Manavgat'ın yerel ürünlerini tanıtmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Yasin KABADAYI

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Zeytin olduğu sürece festivalimiz de devam edecek. Ayrıca Manavgat'ımızın altın susamı, coğrafi işaretli fıstığı, birçok ürününü de tanıtmak için bu kampanyaya ilaveler yaparak devam edeceğiz" dedi.

Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, Cumhuriyet Meydanı'ndan kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, şunları söyledi:

"Geçen yıl ilkini düzenledik. Vatandaşlarımızın, Manavgat halkının, Türkiye basınının heyecanını, ilgisini gördüğümüz için festivalimizi yaşatmaya, devam etmeye karar verdik. Manavgat'ta çok geniş alanda zeytin hasadı yapılıyor. Bunu tüm Türkiye'ye, dünyaya duyurmak için festivalimizi büyütmeye, yaşatmaya devam edeceğiz.

"Güzel bir festival olacağına inanıyoruz"

Geçen yıl vatandaşların ilgisi iyiydi. Bu yıl daha iyi olacağını düşünüyoruz. Üstüne yeni sürprizler de ekledik. Tabii ki bu süreçte bizzat takipçisi oldum. Köylülerimizle gittim zeytin topladım. Zeytinyağı fabrikasına gittik. Beraber topladığımız zeytinleri sıktık. Zeytin pazarına gittim. Onları bu festival alanına davet ettim. Güzel bir festival olacağına inanıyoruz. Heyecanlıyız.

"Zeytini toplamak emektir, yorucudur"

Zeytin olduğu sürece festivalimiz de devam edecek. Ayrıca Manavgat'ımızın altın susamı, coğrafi işaretli fıstığı, birçok ürününü de tanıtmak için bu kampanyaya ilaveler yaparak devam edeceğiz. Şu anda Manavgat'ta inanılmaz bir zeytin hasatı var. Zeytini toplamak emektir, yorucudur. Bu festivalde çocukluğumuzu yaşayacağız, büyüklerimiz gençliğini yaşayacak, güzel bir festival olacak."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

