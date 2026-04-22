Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Koltuğunu Çocuklara Devretti

22.04.2026 12:24  Güncelleme: 12:56
Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında geleneksel makam devri etkinliğini gerçekleştirdi. Atatürk İlkokulu öğrencileri bir günlüğüne belediye yönetimini devraldı.

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel hale gelen "makam devri" etkinliğini bu yıl da sürdürdü. Etkinlik çerçevesinde Atatürk İlkokulu öğrencileri, bir günlüğüne Manavgat Belediyesi'nin idari yönetimini devraldı.

Manavgat Belediyesi makam aracıyla okullarından alınarak belediyeye getirilen öğrenciler, Başkan Vekili Mehmet Çiçek tarafından karşılandı. Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri Hakan Balcı, Asel Bulut ve İlay Kızılkaya, sırayla belediye başkanlığı koltuğuna oturarak, temsili olarak yönetimi üstlendi.

Ziyaret kapsamında öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Vekili Çiçek, "23 Nisan, geleceğe olan umutlarımızın en güçlü simgesidir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, onların hayallerine ve düşüncelerine kulak vermek bizler için büyük bir mutluluk. Bugün koltuğumuzu devrettiğimiz evlatlarımızın yarın bu görevleri en iyi şekilde üstleneceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

