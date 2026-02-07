Manavgat'ta Doğal Gaz Yatırımları Ele Alındı

(ANTALYA)- Manavgat'ta planlanan doğal gaz yatırımları, Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tüm paydaşların katılımıyla ele alındı.

Manavgat'ta planlanan doğal gaz çalışmaları, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda ele alındı. Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Aykut Kaya ve Tuba Vural Çokal, Enerya Antalya Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukçu ve Yapım-Etüt Proje Müdürü Abdülkadir Kılıç, firma yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizmciler ve sektör profesyonelleri katıldı.

"Manavgat, turizmin lokomotifidir"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, sürecin siyasi bir gündemden bağımsız olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Çiçek, Manavgat'ın Türkiye turizminin lokomotif kentlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, altyapı ve enerji yatırımlarının bu gelişimde kritik rol oynayacağını ifade etti. Çiçek, "Bugün siyasi bir kimlikle değil, Manavgat'ta yaşayan, bu kentten ekmek kazanan ve bu kentin geleceğinden sorumluluk duyan insanlar olarak bir aradayız. Manavgat, turizmin lokomotifidir. Bu gücü daha kaliteli ve daha sürdürülebilir hale getirebilmek için altyapısıyla ve enerjisiyle birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Doğal gaz bu anlamda en önemli yatırımlardan biridir" diye konuştu.

Side'den Gündoğdu'ya uzanan turizm yoluna düzenleme

Belediye olarak üstyapı çalışmalarını üstleneceklerini belirten Çiçek, altyapı sürecinin Enerya tarafından yürütüleceğini kaydetti. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Antalya Valisi'ne taleplerini ilettiklerini aktaran Çiçek, Kumköy bölgesinde devam eden altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak CK Enerji, Enerya ve Türk Telekom'un da altyapı çalışmalarını gerçekleştirmesi halinde, bölgeye sıcak asfalt uygulaması yapmayı planladıklarını dile getirdi. Çiçek ayrıca, Side'den Gündoğdu'ya uzanan turizm yolunu yeniden düzenlenmeyi planladıklarını ifade etti.

"Yaptığımız boru hatları laboratuvar ortamında test edildi"

Toplantının devamında Enerya Antalya Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukçu, şirketin Antalya genelindeki doğal gaz yatırımlarına ilişkin sunum yaptı. Tulukçu, Antalya merkezdeki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını, Kepez ve Döşemealtı'nda yatırımların sürdüğünü, Serik'te ise çalışmaların neredeyse tamamlandığını belirtti. Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde doğal gaz altyapısının tamamlandığını aktaran Tulukçu, Antalya merkezde sene sonu itibarıyla yaklaşık 625 bin konutun doğal gaz şebekesine erişimi bulunduğunu kaydetti. Manavgat özelinde yürütülen planlamaya da değinen Tulukçu, "Manavgat Avan Projesi" olarak adlandırılan doğal gaz haritası üzerinden ilçedeki planlamayı anlattı. Kullanılan boru hatlarının uzun ömürlü olduğuna dikkat çeken Tulukçu, "Yaptığımız boru hatları laboratuvar ortamında test edilmiş, yaklaşık 70 yıl ömürlü ve bu kentin kapasitesini kaldırabilecek niteliktedir" dedi.

Toplantıda katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Tulukçu, "Her şey planladığınız şekilde giderse, oteller bölgesine veya konutlara ilk doğal gaz ne zaman verilecek?" sorusu üzerine, "Her şey yolunda giderse, oteller bölgesi ve çevresindeki konut alanlarına 2027 yılı Nisan ayı itibarıyla doğal gaz akışını gerçekleştirmek üzere planlama yapıyoruz" yanıtını verdi.