Manavgat\'ta firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan firari 1 hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan O.A. yakalandı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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