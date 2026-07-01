Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Ilıca Mahallesi'ndeki Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
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Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Ilıca Mahallesi'ndeki Çalışmaları İnceledi

01.07.2026 13:26  Güncelleme: 14:31
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Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Ilıca Mahallesi Göl Bulvarı ve bağlantı yollarında yapılan yol genişletme, aydınlatma, refüj ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. 800 metre uzunluğundaki proje tamamlandığında bölgenin ulaşım altyapısının daha güvenli ve modern hale gelmesi hedefleniyor.

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Ilıca Mahallesi Göl Bulvarı ve bağlantı yollarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Manavgat Belediyesi tarafından Ilıca Mahallesi Göl Bulvarı'nda yol, refüj, kavşak ve peyzaj çalışmasını içeren proje kapsamında, bölgede öncelikle yol genişletme ve aydınlatma gibi teknik altyapı tesisleri yapılacak. Çalışmasının ardından kaldırım, refüj ve kavşak düzenlemeleri yapılacak.  Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Toplam 800 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 2x2 bölünmüş yol olarak projelendirilen düzenlemenin, tamamlandığında Ilıca Mahallesi ile çevre yerleşim alanlarının ulaşımını önemli ölçüde rahatlatması ve kent içi trafik akışına katkı sağlaması bekleniyor.

Başkan Vekili Çiçek, Manavgat'ın ihtiyaçları doğrultusunda ulaşım yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeleri planlanan takvim çerçevesinde hayata geçireceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Ilıca Mahallesi'ndeki Çalışmaları İnceledi - Son Dakika

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