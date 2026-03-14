Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, İlçenin Farklı Mahallelerinde Düzenlenen İftar Programlarına Katıldı

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen iftar programlarına katıldı. Çiçek, ilk olarak Evrenseki Mahallesi'nde Manavgat Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu. Daha sonra Yukarı Işıklar Mahallesi'ne geçen Çiçek, burada düzenlenen iftar yemeğine ve Ahmet Tontul ile ailesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa katıldı. Başkan Vekili Çiçek, iftar sofralarını paylaşan ve kendilerini misafir eden tüm vatandaşlara teşekkür ederek, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını daha da güçlendirmesini temenni etti.