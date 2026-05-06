Manavgat'ta Kaplumbağalar İçin Kırmızı LED Aydınlatma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta Kaplumbağalar İçin Kırmızı LED Aydınlatma

Manavgat\'ta Kaplumbağalar İçin Kırmızı LED Aydınlatma
06.05.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta deniz kaplumbağalarının yön bulmasına yardımcı olmak için kırmızı LED aydınlatmalar kullanıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 1 kilometrelik sahilde bulunan aydınlatmalar deniz kaplumbağalarının yön bulmalarına yardımcı olmak amacıyla kırmızı renkli LED armatürlerle değiştirildi.

Manavgat'ta deniz kaplumbağalarının en yoğun yuvalama alanlarından olan Side Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik Büyük Plajda bulunan aydınlatma direkleri, kırmızı LED armatürlerle donatıldı. Deniz kaplumbağalarının yön bulmalarına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen uygulamaya Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ile Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) öncülük etti. Yol ve bölge aydınlatması standartları, ilgili kamu kurumlarından alınan özel izinler çerçevesinde, trafik emniyeti ve sürüş güvenliği kriterleri dikkate alınarak proje tasarlandı. Hem bölgedeki ulaşım güvenliğinin korunması hem de ekolojik dengeye uygun ışıklandırma sistemi kurularak doğa ile insan yaşamının uyum içinde sürdürülebileceğini gösteren model oluşturuldu.

AEDAŞ Manavgat Bölge Müdürü Muhammed Yahya Sancar, "Yaptığımız çalışmalarda doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için çeşitli çalışmalar ve iş birlikleri yapıyoruz. Burada DEKAFOK ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde caretta carettaların doğal yönlerinin bozulmasının önüne geçebilmek adına yaklaşık 1 kilometrelik sahil bandında bulunan sokak aydınlatmalarımıza kırmızı LED dönüşüm projesi geliştirdik. Bunun sonucu olarak caretta carettaların doğal yönlerini kaybetmemeleri ve denize daha kolay ulaşmalarını hedefliyoruz. Böylece doğaya karşı sorumluluğumuzu da yerine getirme adına önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu çalışma sırasında insan ve sürüş güvenliği için kolluk kuvvetlerinden gerekli izinleri ve onayı aldık" dedi.

LED ışıkların maliyetlerin normal ampullere göre daha uygun olduğunu da belirten Sancar, "Caretta carettaların yavrulama bölgeleriyle ilgili çalışmalarımız DEKAFOK iş birliği içerinde devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Kaplumbağalar İçin Kırmızı LED Aydınlatma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
iPhone’lara bugün zam geldi İşte yeni fiyatlar iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı Kapakları 3 kişi kör etti Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

11:26
Kenan Yıldız’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:54:41. #7.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Kaplumbağalar İçin Kırmızı LED Aydınlatma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.