Manavgat'ta Karne Şenliği Heyecanı Başlıyor

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, çocukların eğlenceli bir tatil geçirebilmeleri için "Karne Şenliği" düzenliyor. Şenlik, 31 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'a kadar devam edecek.

Manavgat Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirebilmeleri için bu yıl da birçok etkinlik hazırladı. 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak Karne Şenliği, 1 ve 2 Şubat 2025 tarihlerinde de devam edecek ve ilçedeki tüm çocukları ve ailelerini, renkli etkinliklerle dolu bir tatil atmosferinde buluşturacak.

Karne Şenliği'nde, çocukların enerjilerini atabilecekleri ve arkadaşlarıyla eğlenceli zaman geçirebilecekleri pek çok etkinlik yer alacak. Şenlik alanında dev şişme oyun parkları, çocukların becerilerini test edebileceği rodeo, eğlenceli langırt masaları, heyecanlı gladyatör oyunu, sürükleyici uzay çadırı, yaratıcı yüz boyama alanları, mini survivor parkuru ve mini kulüp gibi farklı aktiviteler minikleri bekliyor.

Etkinlikler, 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 12.00'de başlayıp 19.00'a kadar sürecek. Etkinlikler, 1 ve 2 Şubat 2025 tarihlerinde ise sabah 11.00'de başlayıp akşam 19.00'a kadar devam edecek. Şenlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Başkan Kara'dan tüm çocuklara davet

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, şenlik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yarıyıl tatilini hem çocuklar hem de aileler için unutulmaz bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Manavgat Belediyesi olarak çocuklarımızın eğlenceli bir tatil geçirebilmeleri için çeşitli aktiviteler hazırladık. Eğlenceli oyunlar, yaratıcı atölyeler ve renkli etkinliklerle dolu bir tatil atmosferi sunacağız. Manavgat Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bu güzel şenlikte bizimle birlikte olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.