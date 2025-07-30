Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen terliğini almak için girdiği baraj gölünde kaybolan 16 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.
Yaz tatili için Van'dan Manavgat'ta imamlık yapan eniştesinin yanına gelen Özgür Güner, arkadaşlarıyla Oymapınar Mahallesi'ndeki baraj gölü çevresinde gezintiye çıktı.
Kıyıda yürüdüğü sırada düşen terliğini almak için göle giren genç, bir müddet sonra yaklaşık 5 metre derinliğindeki suda kayboldu.
Güner'in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde genci arama çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta Kaybolan Genç İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?