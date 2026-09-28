Manavgat\'ta kazada ölen Rus kadının cenazesini ablası Adli Tıp Kurumu\'ndan aldı

Manavgat'ta kazada ölen Rus kadının cenazesini ablası Adli Tıp Kurumu'ndan aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'ta kavşakta TIR'ın devrildiği kazada durakta yaşamını yitiren Rus kadının cenazesi, ablası ve yakınlarınca Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Aynı kazada ölen Azerbaycan uyruklu kadının cenazesini almaya henüz gelen olmadı.
RUS KADININ CENAZESİ ALINDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan TIR'ın devrildiği kazada durakta yaşamını yitiren Rus Arina Dautova'nın cenazesi, ablası ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Dautova'nın ablası, cenazenin alınması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Uzun süre kendine gelemeyen abla, yakınlarının yardımıyla araca bindirildi. Dautova'nın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Aynı kazada hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova'nın cenazesini teslim almaya henüz gelen olmadığı kaydedildi.
Arda KIR/ANTALYA,
Kaynak: DHA
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