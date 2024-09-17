Manavgat'ta Kuaförlük Masterclass Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat'ta Kuaförlük Masterclass Eğitimi Düzenlendi

Manavgat\'ta Kuaförlük Masterclass Eğitimi Düzenlendi

Manavgat Belediyesi, yerel esnafın gelişimini desteklemek ve meslek standartlarını artırmak amacıyla kuaförlük masterclass eğitim semineri düzenledi. Seminere, belediye başkanı ve esnaf temsilcileri katılarak modern kuaförlük uygulamaları hakkında bilgi aldı.

17.09.2024 16:12  Güncelleme: 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, yerel esnafın gelişimini desteklemek ve meslek standartlarını artırmak amacıyla "kuaförlük masterclass eğitim semineri" düzenledi.

Manavgat Belediyesi'nin destekleriyle Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kamil Zor Akademi tarafından düzenlenen kuaförlük masterclass eğitim semineri, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminere, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Eğitim seminerinde katılımcılara, modern kuaförlük uygulamaları, müşteri ilişkileri ve salon yönetimi gibi konularda detaylı bilgiler sunuldu, ilçedeki esnaf ve sanatkarlar, kuaförlük alanındaki en son trendler ve teknikler hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldu. Katılımcılar, seminerde yapılan uygulamalı çalışmalar sayesinde teorik bilginin yanı sıra pratik beceriler de kazandı.

Başkan Kara, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarlara olan desteğin önemine vurgu yaptı. Kara, şunları söyledi:

"Manavgat Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmanın, onların gelişimini desteklemenin ve meslek standartlarını artırmanın her zaman önceliğimiz olduğunu belirtmek isterim. Kuaförlük, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat dalıdır. Her birinizin, bu sanatın her yönünü öğrenmek, geliştirmek ve yeniliklere açık olmak için gösterdiğiniz çaba bizleri gururlandırıyor. Manavgat olarak, siz değerli kuaförlerimizin ve kuaför adaylarımızın eğitimlerine ve gelişimlerine büyük önem veriyoruz. Hep birlikte, bu tür eğitimlerin sektöre olan katkısının farkındayız ve bu yüzden bu tür etkinliklerin devamını destekleyeceğiz. Son olarak, bu seminerin verimli geçmesini, sizlerin bilgi ve tecrübeler edinmenizi temenni ediyorum. Başta Hasan Özcan ve Kamil Zor Akademi eğitmenleri olmak üzere, katılımınız ve katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Manavgat, Ekonomi, Güncel, Kuaför, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Kuaförlük Masterclass Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:56:04. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Kuaförlük Masterclass Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement