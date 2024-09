Manavgat\'ta Kuaförlük Masterclass Eğitimi Düzenlendi

Güncel

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, yerel esnafın gelişimini desteklemek ve meslek standartlarını artırmak amacıyla "kuaförlük masterclass eğitim semineri" düzenledi.

Manavgat Belediyesi'nin destekleriyle Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kamil Zor Akademi tarafından düzenlenen kuaförlük masterclass eğitim semineri, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminere, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Eğitim seminerinde katılımcılara, modern kuaförlük uygulamaları, müşteri ilişkileri ve salon yönetimi gibi konularda detaylı bilgiler sunuldu, ilçedeki esnaf ve sanatkarlar, kuaförlük alanındaki en son trendler ve teknikler hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldu. Katılımcılar, seminerde yapılan uygulamalı çalışmalar sayesinde teorik bilginin yanı sıra pratik beceriler de kazandı.

Başkan Kara, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarlara olan desteğin önemine vurgu yaptı. Kara, şunları söyledi:

"Manavgat Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmanın, onların gelişimini desteklemenin ve meslek standartlarını artırmanın her zaman önceliğimiz olduğunu belirtmek isterim. Kuaförlük, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat dalıdır. Her birinizin, bu sanatın her yönünü öğrenmek, geliştirmek ve yeniliklere açık olmak için gösterdiğiniz çaba bizleri gururlandırıyor. Manavgat olarak, siz değerli kuaförlerimizin ve kuaför adaylarımızın eğitimlerine ve gelişimlerine büyük önem veriyoruz. Hep birlikte, bu tür eğitimlerin sektöre olan katkısının farkındayız ve bu yüzden bu tür etkinliklerin devamını destekleyeceğiz. Son olarak, bu seminerin verimli geçmesini, sizlerin bilgi ve tecrübeler edinmenizi temenni ediyorum. Başta Hasan Özcan ve Kamil Zor Akademi eğitmenleri olmak üzere, katılımınız ve katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum."