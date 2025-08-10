Londra\'da Filistin Destek Gösterileri: 466 Gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Palestine Action (Filistin Hareketi) grubuna destek vermek ve İsrail'i protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 466 kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına ve bölgeyi işgal planına tepkiler sürerken, bu kez İngiltere'nin başkenti Londra Filistin'e destek gösterilerine sahne oldu. Parlamento Meydanı ve Whitehall bölgesinde toplanan yüzlerce gösterici, İngiltere'de yasaklanan "Palestine Action" grubuna destek vererek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. "Soykırıma karşıyım", "Filistin Hareketi'ni destekliyorum", "Gazze'den ellerinizi çekin" ve "Protesto hakkını savun" pankartları taşıyan göstericilere polisin müdahalesi ise sert oldu. Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, "Palestine Action" hareketinin yasaklı gruplardan biri olduğu hatırlatılarak, gösterilere katılan 466 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca 5'i polis memurlarına saldırı olmak üzere farklı suçlardan 8 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İngiltere'de yasaklanmıştı

"Palestine Action" grubu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmuştu. 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton Hava Üssü'ne giren grup üyeleri, Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığı gerekçesiyle 2 askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Gelişmenin ardından harekete geçen İngiltere hükümeti, grubu 5 Temmuz itibariyle yasaklı örgütler arasına almıştı. "Palestine Action" grubuna üye olan veya destek verenlerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılırken, grubun adını taşıyan tişört giymenin ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği kamuoyuna yansımıştı. - LONDRA