Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Avukat Rezan Epözdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

LONDRA'YA GİTMEK ÜZEREYDİ

Özdemir'in ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallere el konulurken sabah saatlerinde Londra'ya gitmeyi planladığı öğrenildi.

PASAPORTUNA 4 SUÇTAN TAHDİT KONDU

Gazeteci İsmail Saymaz, Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alındığını şu sözlerle aktardı: "Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyeti tarafından rüşvet, vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım iddiasıyla bu sabah evinden gözaltına alındı. Epözdemir'in iş yeri ve evinde dijital materyallere el kondu Sabah Londra'ya gideceği öğrenilen Epözdemir'in pasaportuna 4 suçtan tahdit kondu."

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Epözdemir, ilköğretimini Haznedar Abdi İpekçi İlköğretim Okulu ve Dr. Refik Saydam İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Osman Ülkümen Lisesi'nde alan Epözdemir, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda, doktorasını ise aynı enstitünün Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" başlıklı teziyle tamamlayarak Hukuk Doktoru unvanını alan Rezan Epözdemir, 2007 yılında İstanbul Beşiktaş'ta kurduğu Analiz Hukuk Bürosu ile profesyonel kariyerine adım attı.

Özellikle 2009 yılında Münevver Karabulut cinayeti davasında Karabulut ailesinin avukatı olarak verdiği mücadele, Epözdemir'in adını geniş kitlelere duyurdu. Benzer şekilde, 2020 yılında Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını da yapmıştır.