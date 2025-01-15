Manavgat'ta Safran ve Salep Fidesi Dağıtım Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta Safran ve Salep Fidesi Dağıtım Projesi Başlatıldı

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Manavgat Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimini artırmayı hedefleyen bir proje kapsamında, Burmahan Mahallesi'nde safran ve salep fideleri hibe olarak dağıtıldı. Ziraat mühendisi Nida Kalkan, safranın üretim süreci ve faydaları hakkında bilgi verdi.

15.01.2025 11:16  Güncelleme: 11:38
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimini artırmayı hedefleyen yeni bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında Manavgat'ın Burmahan Mahallesi'nde, safran ve salep fideleri, hibe olarak dağıtıldı.

Manavgat Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Burmahan Mahallesi'nde safran ve salep fidesi dağıtıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, dikim öncesi yaptığı açıklamada, safranın üretim süreci ve faydaları hakkında bilgiler verdi.

"Safranın 1 gramı, 2 gramı, 10 gramı altın değerindedir"

Safranın çok faydalı bir bitki olduğunu vurgulayan Kalkan, 1 gram safranın adeta altın değerinde olduğunu söyledi. Kalkan, "Safranların 3 yıl aynı toprakta kalması gerekiyor. Üçüncü yılın sonunda sökümü yapılan safranların ya dikim alanı genişletilecek ya da ticari olarak satışı yapılacak. 3 yıl içinde de çiçek hasadı yapılıyor. Normalde çiçek hasadı 15 Ekim ile 15 Kasım arası yapılır. İçinde kırmızı renkli üç tane stigma var, asıl değerli olanlar onlar. Onlar tek tek ayrılıp satışa sunulur. Safranın 1 gramı, 2 gramı, 10 gramı altın değerindedir. Çok da faydalı bir bitkidir. Antalya ilçelerimizde safran üretimini genişletmeye çalışıyoruz.  1 tane safrandan üçüncü yılın sonunda 20-25 adet yumru olacak. Safran, suyu çok sevmez. Çok sulanırsa yumrular çürür. Zararlısı da köstebektir ancak bu bölgemizde de köstebek yok" dedi.

Manavgat\'ta Safran ve Salep Fidesi Dağıtım Projesi Başlatıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Safran ve Salep Fidesi Dağıtım Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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