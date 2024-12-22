Manavgat\'ta Sağanak Yağış Sonrası Kurtarma Çalışmaları

Güncel

Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

(ANTALYA)- Manavgat'ta öğleden sonra bastıran yağış sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ile itfaiye ekipleri iş yeri ve su baskınlarına müdahale etti. Müdahale ile araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar ve ahırlardan hayvanlar kurtarıldı.

Antalya'nın doğusunda Manavgat ve Serik'te öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi yağış sonrası gelen ihbarlara müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT ekipleri vatandaşların yardımına koştu.

Saat 17.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar sonucunda Manavgat'ın Sarılar, Hatipler, Milli Egemenlik, Side, Kavaklı, Ilıca, Mimar Sinan, Aydın Evler, Yayla, Kasaplar, Aşağı Pazarcı, Şelale, Örnek, Yukarı Hisar, Emek, Ulukapı, Sorgun, Yukarı Pazarcı, Çeltikci, Aşağıışıklar, Salkım Evler, Sanayi, Karaöz Mahallelerinde yaşanan olumsuzluklara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Antalya İtfaiyesi 73 mesken içi su baskını, 17 iş yeri su baskınına müdahale ederken, araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları botlarla kurtardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri de ev ve iş yerlerinde yaşanan su baskınlarına müdahale ederken, suların tahliye edilmesini sağladı. ASAT ekipleri mazgalların açık kalması noktasında da yoğun bir çalışma sarf ediyor.