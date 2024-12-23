Manavgat\'ta Sel Felaketi Sonrası Kızılay\'dan İhtiyaç Malzemesi Dağıtımı

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sel felaketinin ardından Türk Kızılay tarafından mağdur vatandaşlara ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı. Yağış nedeniyle zarar gören seralarda ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve TARSİM yetkilileri tarafından inceleme yapıldı.

Manavgat'ta cumartesi günü saat 1300'te başlayan ve 5 saat süren, metrekareye 106 metreküp yoğun ve şiddetli yağışın ardından hayat normale dönüyor. Side Mahallesi'nde vatandaşların yaşadığı ve selden zarar gören evler jandarma ve AFAD ekipleri tarafından temizlenirken, Kızılay ekipleri tarafından vatandaşlara ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı. Side Mahallesi'nde 40 evi sel suyu basarken, 300 kişi mağdur oldu. Türk Kızılay Manavgat Şube Başkanlığı tarafından vatandaşlara ihtiyaç kiti dağıttı.

Türk Kızılay'ın kurulduğu günden bu yana afetlerde zarar gören vatandaşlara yardımlarda bulunduğunu hatırlatan Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, Yoğun yaşanan yağışın ardından hemen harekete geçtik. Selden en çok zarar gören Side Mahallesi'nde bugün ihtiyaç sahipleri için hijyen kiti, battaniye ve elektrikli ısıtıcı dağıtıyoruz. Şu anda ilk etapta vatandaşlarımızın ihtiyacı olan acil kitlerimizi onlara ulaştırıyoruz dedi.

SERALARDA İNCELEME

Yoğun ve şiddetli yağış sebebiyle ilçe genelinde birçok sebze ve muz serasını da su bastı. Örenşehir Mahallesi'nde meydana gelen hortumda ise birçok seranın kaplamaları yırtıldı. Zarar gören seralarda Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hakan Kapaklı, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve TARSİM Antalya Bölge Müdürü Muharrem Ünal tarafından inceleme yapıldı. Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Örenşehir Mahallemizde yağış sırasında oluşan hortum sebebiyle 5- 6 muz serasında büyük çaplı hasar meydana geldi. Yine ilçemiz genelinde değişik mahallelerde bulunan muz ve sebze seralarını da su bastı. Zarar gören seralarda Tarım ve Orman İlçe Müdürümüz Hakan Kapaklı ve TARSİM Bölge Müdürümüz Muharrem Ünal'la birlikte inceleme yaptık. Çiftçilerimize ve üreticilerimize herhangi bir afet nedeniyle maddi kayıplarının telafi edilmesi için TARSİM sigortası yaptırmasını tavsiye ediyorum dedi.

Haber-Kamera Mithat ABAKAN- Mehmet ÇELİKTEN MANAVGAT,