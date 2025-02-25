Manavgat'ta 'Sıra Gecesi' Rüzgarı - Son Dakika
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Manavgat'ta 'Sıra Gecesi' Rüzgarı

Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Şef Onur Gök yönetiminde 'Sıra Gecesi' etkinliği düzenledi. Geceye katılım yoğun olurken, halk müziği tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıldı.

25.02.2025 11:30  Güncelleme: 11:51
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Şef Onur Gök yönetiminde "Sıra Gecesi" düzenledi.

Şef Onur Gök yönetimindeki Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Manavgat Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde halk müziği tutkunlarını bir araya getirdi. Geceye Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TRT İstanbul Radyosu'ndan zurna ve mey sanatçısı Zafer Taşdan geceye ayrı bir renk kattı. Taşdan, halk müziği repertuarından seçtiği parçalarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, zurna ve mey gibi geleneksel enstrümanlarla sahnedeki ustalığını sergiledi.

Başkan Kara, Türk halk müziğinin, Manavgat'ın kültüründe önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekerek, "Manavgat Belediyesi olarak kültürümüzün önemli bir parçası olan Türk halk müziğini yaşatmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak için her zaman elimizden geleni yapacağız. Halkımızla birlikte bu güzel gecede yer almak, bizi çok mutlu etti. Katılımlarınız için herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta 'Sıra Gecesi' Rüzgarı - Son Dakika

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