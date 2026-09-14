Manavgat'ta 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Manavgat'ta 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polis ve jandarma ekiplerince 39 ayrı adreste eş zamanlı 'Sokaklar Güvende' operasyonu düzenlendi. Aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken 14 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polis ve jandarma ekipleri tarafından 39 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 'Sokaklar Güvende' operasyonu düzenlendi. Eşzamanlı olarak 39 ayrı adreste gerçekleştirilen aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 594 tabanca fişeği, 162 av tüfeği kartuşu, 4 kesici alet, 47 uyuşturucu hap, 1 kilogram esrar, 450 gram kokain olduğu değerlendirilen madde, 0,62 gram metamfetamin, 51 içimlik A4 uyuşturucu madde, 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ayrıca 54 bin 200 TL ve 375 avro suçtan elde edildiği değerlendirilen para bulunurken, toplam 14 şüpheli, polis ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonlarının, ilçede suç ve suç unsurlarına yönelik çalışmalar kapsamında sürdürüleceği belirtildi.

Haber- kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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