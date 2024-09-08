Tüfek Kazasında 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ölen 10 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.

Çolaklı Mahallesi Torunlar Sokak'ta, oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden Deniz Ş'nin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ailesine teslim edilen çocuğun cenazenin Çolaklı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

-Olay

Çolaklı Mahallesi Torunlar Sokak'ta, 14 yaşındaki E.C.K, arkadaşları Deniz Ş. (10) ve Yıldıray G. (11) ile dün kendi evlerinin alt katındaki eve girerek abisine ait olduğu iddia edilen av tüfeğiyle oynamaya başlamış bir süre sonra ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Deniz Ş. (10) ve Yıldıray G.'ye (11) isabet etmişti. Deniz Ş. olay yerinde hayatını kaybederken Yıldıray G. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.