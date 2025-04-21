Manavgat'ta Uluslararası Kültür ve Lezzet Festivali

(ANTALYA) - Manavgat'ta 24-26 Nisan tarihleri arasında Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali düzenlenecek. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Manavgat'ın narı, balı, tahini, susamı, zeytini, zeytinyağı; doğallığı, lezzeti ve yüksek kalitesiyle sadece yerli pazarda değil, uluslararası alanda da adından söz ettiriyor. Festivalimizde bu hazineyi tüm dünyanın keşfedeceği bir vitrine taşıyacağız" dedi.

Manavgat'ta 24-26 Nisan tarihleri arasında Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali düzenlenecek. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, festivale ilişkin şunları söyledi:

"Festivalimiz boyunca Side'deki restoranlarımızın ve kafelerimizin işletmecileri, Girit mutfağının özgün tatlarını menülerine taşıyarak ilçemizin gastronomi zenginliğini ön plana çıkarırken turizm sezonuna da güçlü bir başlangıç yapacak. Bu görkemli kutlamamız, yerli ve yabancı turistlerin harcama eğilimlerini yukarı çekerek restoran, kafe, konaklama ve alışveriş sektörlerinde çarpan etkisi yaratacak. Turizm sezonunun hemen öncesinde düzenlenen bu festivalimizin sağlayacağı ekonomik canlılık, Side'nin ticaretine ve Manavgat'ın toplam turizm gelirine doğrudan katkılar sunacak.

Manavgat, bereketli topraklarında yetişen narenciye ürünlerinden zeytine, aromasıyla fark yaratan kekik ve adaçayından taptaze sebze ve meyvelere kadar zengin bir yöresel ürün yelpazesine sahip. Toroslar'ın eteklerinden gelen doğal kaynak sularıyla beslenen bereketli topraklarımızda yetişen ürünler hem sofralara sağlık hem de bölge ekonomisine değer katıyor. Özellikle Manavgat'ın narı, balı, tahini, susamı, zeytini, zeytinyağı; doğallığı, lezzeti ve yüksek kalitesiyle sadece yerli pazarda değil, uluslararası alanda da adından söz ettiriyor. Bu zenginliğimiz Manavgat'ı sadece bir turizm cenneti değil, aynı zamanda Anadolu'nun gastronomi hazinesi haline getiriyor. Festivalimizde bu hazineyi tüm dünyanın keşfedeceği bir vitrine taşıyacağız."