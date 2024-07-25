Manavgat Yangını Sonrası Bölge Yeniden İmar Edildi

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Büyük Manavgat yangını sonrası bölge yeniden imar edildi

Yapımı kararlaştırılan 910 konuttan 3 yılda 798 konut vatandaşlara teslim edildi

5 milyon 170 bin fidan dikildi, 153 bin ton tohum toprakla buluştu

30 bin hektarlık alanda tabii, 14 bin hektarda suni gençleştirme uygulandı

467 hektar alanda ise endüstriyel plantasyon ile ağaçlandırılma gerçekleştirildi

ANTALYA - Antalya Manavgat'ta yaşanan ve Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen orman yangını sonrası bölgedeki normale dönme çalışmaları devam ediyor. Ağır hasar gören 910 konutun yeniden yapılması kararlaştırılan bölgede, aradan geçen 3 yılda 798 konutun yapımı tamamlanarak vatandaşlara teslim edildi. AFAD tarafından 565 konutun teslimi gerçekleştirilirken, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığınca ise 233 yapı vatandaşlara teslim edildi. 9 konutun rezerv alan ilan edildiği Manavgat Orman Yangını sonrası TOKİ'nin teslim edeceği konut sayısı 13, AFAD'ın ise 100 olarak açıklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde günlerce süren ve can ve mal kayıplarına neden olarak Türkiye'nin en büyük orman yangını şeklinde kayıtlara geçen Manavgat orman yangınının üzerinden 3 yıl geçti. Bölgede hayatın tamamen normale dönmesine yönelik çalışmalar sürüyor. 7 kişiyi hayattan koparan, binlerce hayvanın telef olmasına neden olan ve 60 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor.

5 milyon 170 bin fidan dikildi

2021 yılı 28 Temmuz'da yaşanan facia sonrası Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yeşillendirme çalışmaları kapsamında 5 milyon 170 bin fidan dikildi. 153 bin ton tohum toprakla buluştu. 30 bin hektarlık alanda tabii, 14 bin hektarda suni gençleştirme uygulandı. 467 hektar alanda ise endüstriyel plantasyon ile ağaçlandırılma yapıldı.

Manavgat, Alanya, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde etkili olan orman yangını afeti sonrası bin 313 konut ağır hasarlı olarak tespit edildi. Konutları hasar gören 664 kişi için AFAD'dan, 236 kişi kentsel dönüşümden hak olarak kabul edilerek, 901 hak sahibi için toplam 910 adet konut, 5 adet köy konağı ve 3 caminin TOKİ tarafından yapılması kararlaştırıldı. 431 adedi hak sahiplerinin kendi mülkiyetindeki parsellere, 479 adedi mülkiyeti hazineye ait toplu alanlarda yapılan 910 adet konutun; 149 adedi tek katlı, 761 adedi çift katlı olarak inşa ediliyor.

113 konut teslim edilecek

Manavgat İlçesinde; AFAD'dan hak sahibi kabul edilen afetzede vatandaşlar için yaptırılan 468 konuttan 455'i, Alanya İlçesi'nde; AFAD'dan hak sahibi kabul edilen afetzede vatandaşlar için yaptırılan 98 konuttan 11'i, Akseki ilçesinde; AFAD'dan hak sahibi kabul edilen afetzede vatandaşlar için yaptırılan 59 konutun tamamı ve Gündoğmuş ilçesinde de AFAD'dan hak sahibi kabul edilen afetzede vatandaşlar için yaptırılan 40 konutun tamamı AFAD tarafından teslim alınarak hak sahibi ailelere teslim edildi.

AFAD tarafından Manavgat ilçesinde 455, Akseki ilçesinde 59, Gündoğmuş ilçesinde 40, Alanya ilçesinde 11 olmak üzere toplam 565 konutun teslimi gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığınca ise 233 yapı vatandaşlara teslim edildi. 9 konutun rezerv alan ilan edildiği Manavgat Orman Yangını sonrası TOKİ'nin teslim edeceği konut sayısı 13, AFAD'ın ise 100 olarak açıklandı.

AFAD ve TOKİ tarafından hızla inşaatına başlanılan 526 ahırın ise 225'i hak sahiplerine teslim edildi, 301 ahırın yapımı için çalışmalar devam ediyor.

Köylüler unutulmadı

Ayrıca, Manavgat ilçesinde gelecek yıllarda meydana gelebilecek olası orman yangınlarında iskan ve tarım alanlarında zarar oluşmaması ya da zararın en aza indirilmesi amacı ile köy yerleşim alanına yakın mıntıkalarda yangına daha dirençli olan 255 bin adet harnup, 220 bin adet servi, 110 bin adet zakkum, 65 bin adet diğer yapraklı ağaçlara ait fidanı dikildi. Yangına dirençli türler ile birlikte 4 milyon 520 bin adet de kızılçam olmak üzere toplam; 5 milyon 170 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Manavgat ilçesinde köylülerin ileride ekonomik kazanç elde etmesi de düşünülerek dikimi yapılan 120 bin adet harnup fidanına ek olarak 80 bin defne fidanı da toprakla buluşturuldu.