Manavgat'taki orman yangını 22 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'taki orman yangını 22 saatte kontrol altına alındı

Manavgat\'taki orman yangını 22 saatte kontrol altına alındı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan orman yangını, yaklaşık 22 saat süren yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında ilk tespitlere göre yaklaşık 70 hektar alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, 22 saat sonra kontrol altına alındı.

Manavgat'a bağlı Beşkonak Mahallesi Ayrancı mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterin yanı sıra 41 arazöz ve 350 personel, 10 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 8 belediye itfaiye aracı, 12 hizmet aracı, 4 iş makinesi, 4 jandarma asayiş timiyle müdahale edildi. Gece boyu da devam eden yoğun müdahaleler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayan hava müdahalesi sonucu yangın saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre yaklaşık 70 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı.

Kaynak: DHA

Orman Yangını, Acil Durum, Manavgat, Antalya, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'taki orman yangını 22 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

11:58
Özgür Özel’in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
Özgür Özel'in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
11:46
Muharrem İnce’den olay sözler: CHP’de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
11:28
“Haksız yere ihraç edildim“ diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
"Haksız yere ihraç edildim" diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
11:22
KKTC’de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
10:55
Girne’deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş: Çocuklarım can yeleksiz gitti
Girne'deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş: Çocuklarım can yeleksiz gitti
10:52
Uygun fiyatlı Togg geliyor İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 12:30:34. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat'taki orman yangını 22 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement