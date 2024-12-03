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Mangala ile Özel Çocuklara Destek

Mangala ile Özel Çocuklara Destek

Diyarbakır'da öğretmen Elyese Aşkın, mangala oyunu ile özel çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

03.12.2024 12:50
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Diyarbakır'da özel eğitim öğretmeni Elyese Aşkın, ilgi duyduğu strateji ve zeka oyunu mangalayı eğitim verdiği özel çocuklara da öğretiyor.

Kentte özel bir rehabilitasyon merkezinde öğretmenlik yapan Aşkın, çocuk yaşlarda ninesi ve dedesinden öğrendiği ve sokakta arkadaşlarıyla oynadığı mangalada zamanla yeteneğini geliştirdi.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca 17 Kasım'da Mersin'de düzenlenen 3. Öğretmenler Günü Akıl Oyunları Turnuvasında birincilik elde eden Aşkın, insanlığın ortak mirası olarak UNESCO listesine dahil edilen bu zeka oyununu eğitim verdiği hafif ve orta düzeyde otizmli ve zihinsel engelli çocuklara da öğretmek istedi.

Öğretmen Aşkın'ın fiziksel, sosyal ve mental gelişim sağlama hedefiyle öğrettiği mangala oyunu, "özel çocuklar"ın ilgisini çekti.

8-17 yaş arası 22 öğrenci mangala öğrenirken, çocuklar bu oyunu merkezin yanı sıra evlerinde de aileleriyle oynamaya başladı.

"Çocuklarımızda problem çözme yeteneği gelişiyor"

Elyese Aşkın, AA muhabirine, çocukken arkadaşlarıyla sokakta oynadığı mangala oyununa iki yıl önce yeniden ilgi duyduğunu söyledi.

Geçen iki yıllık süreçte kendini bu alanda geliştirmek için çalışma yaptığını anlatan Aşkın, "Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunun turnuva düzenlediğini öğrendim. Geçen yıl Konya'da düzenlenen yarışmada Türkiye 5'incisi oldum. Bunu geliştirmek istedim. Bu yıl Mersin'de düzenlenen yarışmada Türkiye şampiyonu oldum." dedi.

Aşkın, mangalada hem kuralları hem de yapılacak hamleleri bilmenin önemli olduğunu belirtti.

"Çocuklarımızda ciddi düzeyde problem çözme yeteneği gelişiyor. Motivasyonları ve sosyalleşmeleri artıyor. Ekran bağımlılığından kurtulmalarında da faydalı oldu. Matematik alanında zihinsel bir gelişme sağlıyor." diyen Aşkın, bu oyunun özel çocuklar üzerinde olumlu etki sağladığını vurguladı.

Geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu dile getiren Aşkın, mangalanın çocuklar üzerindeki olumlu etkisini uygulamalı olarak gördüğünü ifade etti.

Aşkın, gelişim çağındaki ve özel gereksinimli çocuklara mangala öğretilmesini önerdiğini belirtti.

"Çok eğlenceli bir oyun, matematiğimi geliştiriyor"

Merkezde mangala öğrenen çocuklardan 9 yaşındaki Yağmur Aykal, mangala oynarken rakamları düşünmeyi öğrendiğini söyledi.

11 yaşındaki Aras Fırat Aykan da mangalayı severek oynadığını, bu oyunun kendisine iyi geldiğini anlatarak, "Çok eğlenceli bir oyun ve çok seviyorum. Matematiğimi geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Kardeşi merkezde eğitim alan abla Hülya Vural, mangalanın olumlu etkisini gördüklerini söyledi.

Çocukları telefondan, tabletten uzak tutmak adına veliler olarak evde de bu oyunu oynamaya başladıklarını ifade eden Vural, şöyle dedi:

"Mangala oyununun çocuklarda matematiksel ve zihinsel etkisi var. Psikolojik açıdan da çok faydası var. Mangala oynayıp, birlikte eğleniyoruz. Böylece onlarla daha iyi iletişim kurabiliyoruz."

Kaynak: AA

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