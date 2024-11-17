Manipur'da Süresiz Sokağa Çıkma Yasağı

Güncel

Hindistan'ın Manipur eyaletinde çatışmalar sonrası kaybolan 6 kişinin ölü bulunmasının protesto edilmesinin ardından yaşanan kargaşa nedeniyle 5 bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, şiddet olayları yaşanan Manipur'un Jiribam bölgesinde 11 Kasım'da çıkan çatışmada 10 silahlı militanın güvenlik güçlerince öldürülmesi sonrasında bölgedeki tansiyon yükseldi.

Bölge sakinleri, çatışmaların ardından kaybolan 6 kişinin ölü bulunmasına tepki gösterdi.

Hükümeti "harekete geçmemek ve iletişim eksikliğiyle" suçlayan protestocular, 3 eyalet bakanı ve 6 meclis üyesinin evlerine girerek bazı eşyaları ateşe verdi. Güvenlik güçleri, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bunun üzerine eyalet yetkilileri, 5 bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ve 7 bölgede internete erişimin askıya alındığını açıkladı.

Öte yandan, eyaletteki Meitei topluluğunun Manipur Bütünlük Koordinasyon Komitesi (COCOMI) adlı sivil toplum kuruluşunun Sözcüsü Khuraijam Athouba, eyalet yetkilileri ve meclis üyelerinin "krizi çözmek için nihai karar alması gerektiğini" belirtti.

Athouba, Manipur'da askerlere şüpheli gördükleri kişileri öldürme yetkisi tanınan Silahlı Kuvvetler Özel Yetki Yasasının (AFSPA), bölgede "güvensizliği ve kızgınlığı artırdığını" savunarak şiddet olaylarının ardından yeniden yürürlüğe konulan yasanın kaldırılmasını istediklerini de dile getirdi.

Hükümetin, 24 saat içinde silahlı gruplara karşı harekete geçmesini talep ettiklerini kaydeden Athouba bu isteklerin yerine getirilmediği takdirde hükümetin "halkın ciddi tepkisiyle karşı karşıya kalacağını" ifade etti.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde çıkan çatışmada 10 silahlı militanın güvenlik güçlerince öldürülmesinin ardından dağlık bölgelerde çatışmalar sürmüştü.

Kuki-Zo topluluğunun çoğunlukta olduğu dağlık alanlarda, okul ve iş yerleri hükümete tepki göstermek amacıyla kapatılmıştı.

Manipur'daki şiddet olayları

Manipur eyaleti Mayıs 2023'ten bu yana çoğunluktaki Meiteiler ile azınlıktaki Kuki-Zo etnik grubu arasında yaşanan etnik şiddet olaylarıyla çalkalanıyor.

Çoğunluğu Hindu olan Meiteiler eyaletin başkenti Imphal'de ve yakın ilçelerde yaşarken, Kuki-Zolar dağlık bölgelerde yaşıyor.

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, kendilerine iş ve eğitim kurumlarında kota gibi daha fazla avantaj sağlayacak olan "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil olmak istiyor. Bu adımla Imphal Vadisi'nde Meitei olmayanların arazi satın almaları da engellenmiş olacak.

Kukiler ise buna karşı çıkarak, Planlanmış Kabile gibi avantajların sadece kendileri gibi kabile gruplarına verildiğini çünkü ekonomik olarak ve eğitim alanında geri kalmış kabul edildiklerini söylüyor. Kukiler, Meiteilerin gelişmiş bir topluluk olduğunu ve bu nedenle Planlanmış Kabile kategorisine dahil edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Manipur'da Meitei topluluğunun Planlanmış Kabile kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle düzenlediği gösterilerde, başta Kuki topluluğu olmak üzere diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere, 4 Mayıs'ta "vur" emrinin verildiği eyalette, şiddet olayları sebebiyle en az 250 kişi ölmüş, 60 binden fazla kişi yerinden edilmişti.