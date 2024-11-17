Manipur'da Süresiz Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manipur'da Süresiz Sokağa Çıkma Yasağı

Hindistan'ın Manipur eyaletinde çatışmalar sonrası ölen 6 kişi için yapılan protestolar kargaşaya yol açtı.

17.11.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Manipur eyaletinde çatışmalar sonrası kaybolan 6 kişinin ölü bulunmasının protesto edilmesinin ardından yaşanan kargaşa nedeniyle 5 bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, şiddet olayları yaşanan Manipur'un Jiribam bölgesinde 11 Kasım'da çıkan çatışmada 10 silahlı militanın güvenlik güçlerince öldürülmesi sonrasında bölgedeki tansiyon yükseldi.

Bölge sakinleri, çatışmaların ardından kaybolan 6 kişinin ölü bulunmasına tepki gösterdi.

Hükümeti "harekete geçmemek ve iletişim eksikliğiyle" suçlayan protestocular, 3 eyalet bakanı ve 6 meclis üyesinin evlerine girerek bazı eşyaları ateşe verdi. Güvenlik güçleri, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bunun üzerine eyalet yetkilileri, 5 bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ve 7 bölgede internete erişimin askıya alındığını açıkladı.

Öte yandan, eyaletteki Meitei topluluğunun Manipur Bütünlük Koordinasyon Komitesi (COCOMI) adlı sivil toplum kuruluşunun Sözcüsü Khuraijam Athouba, eyalet yetkilileri ve meclis üyelerinin "krizi çözmek için nihai karar alması gerektiğini" belirtti.

Athouba, Manipur'da askerlere şüpheli gördükleri kişileri öldürme yetkisi tanınan Silahlı Kuvvetler Özel Yetki Yasasının (AFSPA), bölgede "güvensizliği ve kızgınlığı artırdığını" savunarak şiddet olaylarının ardından yeniden yürürlüğe konulan yasanın kaldırılmasını istediklerini de dile getirdi.

Hükümetin, 24 saat içinde silahlı gruplara karşı harekete geçmesini talep ettiklerini kaydeden Athouba bu isteklerin yerine getirilmediği takdirde hükümetin "halkın ciddi tepkisiyle karşı karşıya kalacağını" ifade etti.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde çıkan çatışmada 10 silahlı militanın güvenlik güçlerince öldürülmesinin ardından dağlık bölgelerde çatışmalar sürmüştü.

Kuki-Zo topluluğunun çoğunlukta olduğu dağlık alanlarda, okul ve iş yerleri hükümete tepki göstermek amacıyla kapatılmıştı.

Manipur'daki şiddet olayları

Manipur eyaleti Mayıs 2023'ten bu yana çoğunluktaki Meiteiler ile azınlıktaki Kuki-Zo etnik grubu arasında yaşanan etnik şiddet olaylarıyla çalkalanıyor.

Çoğunluğu Hindu olan Meiteiler eyaletin başkenti Imphal'de ve yakın ilçelerde yaşarken, Kuki-Zolar dağlık bölgelerde yaşıyor.

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, kendilerine iş ve eğitim kurumlarında kota gibi daha fazla avantaj sağlayacak olan "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil olmak istiyor. Bu adımla Imphal Vadisi'nde Meitei olmayanların arazi satın almaları da engellenmiş olacak.

Kukiler ise buna karşı çıkarak, Planlanmış Kabile gibi avantajların sadece kendileri gibi kabile gruplarına verildiğini çünkü ekonomik olarak ve eğitim alanında geri kalmış kabul edildiklerini söylüyor. Kukiler, Meiteilerin gelişmiş bir topluluk olduğunu ve bu nedenle Planlanmış Kabile kategorisine dahil edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Manipur'da Meitei topluluğunun Planlanmış Kabile kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle düzenlediği gösterilerde, başta Kuki topluluğu olmak üzere diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere, 4 Mayıs'ta "vur" emrinin verildiği eyalette, şiddet olayları sebebiyle en az 250 kişi ölmüş, 60 binden fazla kişi yerinden edilmişti.

Kaynak: AA

Sokağa Çıkma Yasağı, İnsan Hakları, Hindistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manipur'da Süresiz Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak Yapay zekanın da bir tahmini var 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
11:31 RTÜK Başkanı’ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz RTÜK Başkanı'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz
09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
11:07 Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 13:11:20. #1.12#
SON DAKİKA: Manipur'da Süresiz Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.