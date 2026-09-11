Manisa Akhisar'da cinayet şüphelisi İzmir Karşıyaka'da yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 29 Ağustos'ta Eren Kırmızı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, İzmir'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos'ta Atatürk Mahallesi'nde husumet üzerine Eren Kırmızı'yı (30) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen G.M'nin, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Polis, şüpheliyi Örnekköy Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan G.M'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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