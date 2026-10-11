Manisa Akhisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

Manisa Akhisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, ölü ve yaralılar olduğu bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Akhisar'da, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde tırla yolcu otobüsü çarpıştı; kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kaynak: AA
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