Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, CHP'den istifa etti
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.
Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, e-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına ilişkin ekran görüntüsüne yer vererek, paylaşımına "Yeni bir başlangıç" notunu düştü.
Kaynak: ANKA
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