Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula\'da Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

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(MANİSA) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula'da mahalle muhtarları ile buluştu. 5 yıllık süreçte çok şeffaf bir yönetim anlayışının olacağını kaydeden Başkan Ferdi Zeyrek, "Şeffaflık bizde olmazsa olmaz. Adaletli olacağız, herkese eşit olacağız" dedi.

Jeopark Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı için Kula'ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçede mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Ferdi Zeyrek'e toplantıda Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de eşlik etti.

"31 MART'TA SİYASET BİTTİ"

31 Mart itibarıyla siyasetin bittiğini vurgulayan Başkan Zeyrek, "Seçim döneminde beni veya bir başka adayı desteklemiş olabilirsiniz. 31 Mart itibarıyla o defter kapandı, siyaset bitti. 1 Nisan sabahında artık sadece Manisa'da yaşayan 1,5 milyon için çalışacak, sizler de köylerinizde yaşayan vatandaşlarımız için hep birlikte çalışacak ekip arkadaşlarını oluşturduk. Bizim tek bir amacımız var. Manisa'mdaki yaşayan herkese eşit, adil ve şeffaf hizmeti sunmak, onlara daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak, depreme, doğal afetlere dirençli kentler ile sosyal hayatlarını ve aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden bekledikleri hizmeti sağlamak benim öncelikli görevim olacak" diye konuştu.

"ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞI OLACAK"

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte çok şeffaf bir yönetim anlayışının olacağını kaydeden Başkan Zeyrek, "Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine girdiğinizde aylık yapılan harcamalardan tutun da yapılan yatırımların seviyesine kadar, ihalelerin canlı yayınına kadar her şeyi görebileceksiniz. Şeffaflık bizde olmazsa olmaz. Adaletli olacağız, herkese eşit olacağız. Bu köyün nüfusu az, buradan bize oy gelmiyor anlayışı 31 Mart itibariyle bitti. Artık herkes hak ettiği hizmeti alacak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden. Bunu nasıl yapacağız, hizmet edecek olan bütçemiz oranında nüfusa göre dağılımla sağlayacağız bunu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık bütçesinden Kula ne kadar faydalanacağını bilecek. Kula'da yaşayanlar da nüfus yoğunluğuna kadar hangi parayı alacaklarını bilecekler. Bu sizin köyünüze kaç lira para düşüyorsa oradaki köylünün vatandaşın istekleri doğrultusunda bu parayı Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak harcayacağız. Öncelik sıralamasını orada yaşayan sizler bilirsiniz. Köylerimizin ihtiyaçları çoktur. Ama bunların en öncelikli olanlarını belirlememiz gerekiyor. Öncelikten başlayarak daha sonrasında planlı ve düzenli bir şekilde yapmak benim en büyük hayalim ve amacım olacak" şeklinde konuştu.

"BİR AYDIR YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Su, altyapı ve kanalizasyon sorunlarının büyük sıkıntılar arz ettiğini kaydeden Başkan Zeyrek, "Bunları çözebilmek için bir aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çözümleri konusunda da projeler ve fikirler oluşmaya başladı. Bu çözümleri gerçekleştirebilecek finansmanları gerek AB fonlarından gerek Dünya Bankası'ndan gerekse İller Bankası ile görüşmelerle bunları da oluşturmaya başladık. Çok kısa bir sürede reaksiyon gösterip altyapı sorununu sırayla ve planla çözmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İLK 2 TON SU 1 LİRA OLDU"

Olağanüstü MASKİ Genel Kurulu kararıyla ilk 2 ton suyun 1 lira olmasını sağladıklarını ifade eden Başkan Zeyrek, "1 Mayıs itibariyle de şehrimin her yerinde ilk 2 ton insani su kullanım hakkı 1 liradan sağlandı. 45 metreküpe kadar da yüzde 30 indirim sağlanıyor. 46 metreküpün üstü de var. 4 kişilik aile bir ayda 8 veya 10 metreküp su kullanıyor. 46 metreküpe girildiğinde de bağ bahçe sulamaya kadar gidiyor bunun üstü. Artık bu insani su kullanım hakkı değildir, bu bir ticarethaneye dönüyor. O yüzden dolayı 46 metreküp ve üzerindeyse indirim uygulanmadan metreküpü 72 liradan kullanılmaya devam edilecek" dedi.

"ORTAK AKLA İNANAN BİRİSİYİM"

Ortak akla inanan birisi olduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, "Sizin yaşadığınız sorunları sizden daha iyi kimse bilemez. O sorunları siz orada tespit edin, biz de yetkimiz, bütçemiz ve kanunun el verdiği oranda destek verelim. Tabii ki binalar, oyun alanları yapacağız ama öncelikli ihtiyacımız eğer altyapıysa, suysa, ekmekse, çiftçiye destekse önceliğimiz bunlar olacak. Park sonradan yapılabilir ama oradaki üreticiyi zenginleştirmek, ürününü alıp başka pazarlarda satmak bence daha öncelikli diye düşünüyorum. Sizin öncelikli gördüğünüz her türlü sorunu ben yapmak için çok çalışacağım ve bütçemi bu noktada harcayacağım. Sizin fikirlerinize ve görüşlerinize benim ihtiyacım var" diye konuştu.