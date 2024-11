Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor

Güncel

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Akhisar ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Zeyrek, verdiği sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Gittiğimiz diğer illerde ve ülkelerin şehirlerinde biz hep özenen taraf olduk. Manisa'mda bunlar olsa, Manisa'm bunlardan eksik kalmasın diye keşkeleri yaşardık. Geldiğimiz ilk günden beri özenen değil özenilenlerin şehri olması için çok büyük gayret ve çaba içerisindeyiz" dedi.

Her hafta gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunları yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu hafta Akhisar ilçesini ziyaret etti. Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Zeyrek, verdiği sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"75 mahalleye internet ve altyapı hizmetini sunmuş haldeyiz"

Geride bıraktığı süre içinde her haftanın bir gününü bir ilçede geçirdiğini hatırlatan Başkan Zeyrek, şöyle konuştu:

"Gittiğimiz diğer illerde ve ülkelerin şehirlerinde biz hep özenen taraf olduk. Manisa'mda bunlar olsa, Manisa'm bunlardan eksik kalmasın diye keşkeleri yaşardık. Geldiğimiz ilk günden beri özenen değil özenilenlerin şehri olması için çok büyük gayret ve çaba içerisindeyiz. Sosyal belediyecilik anlamında Türkiye'de, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği diye bir gerçek var. Bunun en büyük yansıması sosyal belediyeciliktir. Kent Lokantası, yaklaşık 8-10 yıldır ülkenin her yerinde vardı ama Manisa'mda yoktu.

Halk Mandıra, Halk Ekmek, birçok belediyemizde vardı. Ulaşımda annelere, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, öğrencilerimize her yerde destekler vardı, maalesef Manisa'mda bunların hiçbiri yoktu. Bunları var etmek için başladık sürece. Bunlar için pilot bölgeler belirledik. İnternet ve telefonların çekmediği 400 mahallemiz var. Burada Akhisar'ı pilot bölge olarak belirledik. Şu anda 75 mahalleye internet ve altyapı hizmetini sunmuş haldeyiz. Ücretsiz olarak bu hizmeti verirken şunu amaçladık. Orada bulunan vatandaşların sosyal hayatlarını güçlendirerek, kırsaldan kent merkezlerine olan göçü önlemek istiyoruz. Bir diğer amacı ise ücretsiz online dershaneyi başlattık. Okullara gitmekte zorlanan gençlerin ayağına dershane hizmetini götürmek gibi bir hedefimiz ve hayalimiz vardı. 147 mahallemizde içme suyu yoktu. Bu çağda yaşıyoruz, içme suyu hattı döşenmemiş. Proje kapsamında 127 mahallemize içme suyu hattı götürdük.

"Amaç, sorunların çözümü için ortak aklı oluşturmak"

Bunu yapmamdaki amaç, sorunu yerinde görerek, birlikte çözebilmek ve ortak aklı oluşturmaktır. Maalesef Manisa'mda bu zamana kadar ortak akılla yürütülen bir belediye olmadı. Bugün de burada birlikte olmamızın en büyük amacı, Akhisar'ın ve sizlerin sorunlarını dinlemek ve çözümleri noktasında ortak aklı oluşturmak. Biz Manisa'da artık ortak aklı oluşturuyoruz. Geçtiğimiz aylarda nasıl bir yönetim şekli olacağına yönelik bir sunumumuz oldu. Bu sunumda 'Gelin şehri birlikte yönetelim, şehrin yönetiminde sizler de pay sahibi olun, fikir sahibi olun' dedim. Bu şehrin yönetiminde de ben sizlerden fikirlerinizi almak istiyorum. Bu fikirler doğrultusunda projeler oluşturmak istiyorum. Bu birliktelik ve bütünlüğümüzde, bize ışık tutacak noktanın bu toplantılar olduğunu biliyorum. Burada Akhisar'ımızda bizden önceki dönemde başlayan bisiklet yolumuz vardı. Öncelikle bu bisiklet yolunu ivedilikle tamamlayıp, oradaki rekreasyon çalışmalarını bitirdikten sonra alışveriş merkezinin yanına yapılacak kreş ile birlikte projeyi sonlandırmayı hedefliyoruz. Projeyi de en hızlı şekilde ilerletiyoruz. Önümüzdeki aylarla da Akhisar'ımızın hizmetine sunacağız. Akhisar'ımızın en büyük sorunların biri ring yoluydu. Besim Dutlulu başkanım ile birlikte bir protokol yaptık. Bitümü biz veriyoruz, asfaltı Besim Başkanımızın ekibi yapıyor. Ortak işçilik ile birlikte ring yolunun altyapısını tamamladıktan sonra Akhisar'ımızın hizmetine sunmak istiyoruz.

"3 mahallenin yağmur suyu altyapısını değiştiriyoruz"

Ben biliyorum ki Akhisar'da, her yağmur sorun oluyordu, bunları bir daha yaşatmamak için söz vermiştim. Şu anda 3 mahallemizde altyapı yağmur suyu projelerimizi tekrar değiştiriyoruz. Yeni baypaslarla birlikte inşallah bu kış, sel baskınlarının en aza indirgendiği bir dönem olacak.

Bu toplantılarda Akhisar'ımıza 2025 yılında neler yapabileceğimiz konusunda birçok noktada mutabık kaldık. Biz, sizlerle burada bir araya gelerek bu projeleri daha da geliştirmek istiyoruz. Eksik kaldığımız yerleri sizinle birlikte tamamlamak istiyoruz. Biz Manisa'da yaşayan 1 buçuk milyonluk çok güzel bir aileyiz. Bu ailenin her ferdinin söz hakkı vardır ve hepimizin bir tane ortak noktası var. O da Manisa'yı yaşanılabilir, örnek bir kent haline getirmek ve hak ettiği değeri kazandırmaktır. Başka hiçbir amacımız ve hedefimiz yoktur. Biz bunları yaparken de kendi cebimizdeki paralarla yapmıyoruz. Hepimizin verdiği vergilerle, devletimizin bize emanet ettiği parayı sadece halkımız için harcıyoruz. Bu parayı harcarken benim yanımda çalışan her insan şunu bilir, attığı her imzada, içtiği bir bardak su da bile dağ köylerinde yalınayak dolaşan çocukların hakkı ve vebali vardır. Biz bu hakka sahip çıkacağız ve bunu her zaman koruyacağız. Halkın parasını her zaman için halk için harcayacağız. Geçtiğimiz 6 aylık süreçte, Cumhurbaşkanlığının kısıtlama tedbirleri var.

Bizi bu kadar kısıtlayan tedbirler olmasına rağmen, geçtiğimiz 6 aya bakıyorum, bence iyi bir yol kat ettik. Bu yolu kat ederken, parayı nerden buluyorsunuz diye soruyorlar. Devletimizden gelen para ile maaş ödüyoruz, elektriği, suyu ödüyoruz. Kalan çok az para ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz parayı şuradan buluyoruz. Biz artık halkın parasını ranta değil halk için harcıyoruz. Bu yüzden sizlerle birlikte olmak benim için çok önemli. Gerçek sorunları konuşalım, çözümü noktasında da birbirimizi takip edelim. Birliğimizi devam ettirelim. Bu birliğimiz Akhisar'a hizmet olarak dönecektir. Sizin fikirleriniz Akhisar'a hizmet olarak dönecektir.

"Ortak aklı oluşturmak zorundayız"

Şehirlerin sorunları ortak. Ortak aklı oluşturmak zorundayız. Bu ortak aklı sizlerle birlikte oluşturup, şehre sizlerle birlikte hizmet etme anlayışımızı ilk günden beri sergiliyoruz. Sizleri de dinlemek istiyoruz. Akhisar'a öncelikle ne yapmamız gerekiyor, nereden başlamamız gerekiyor. Biz sorunları tespit ederken, Besim Dutlulu başkan ve ekibiyle birlikte bizim Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu toplantılar içindeyiz. 2025 yılında Akhisar'ımıza hangi hizmeti nereden başlayacağımıza birlikte karar veriyoruz. Burada sizlerin görüşlerini almak istiyoruz. Çünkü bu harcadığımız para bizim paramız değil, bunu her yerde söylüyorum. Bu devletin bize emanet ettiği para. Bu paranın harcanması konusunda sizlerin görüşleri ve fikirleri gerçekten çok önemlidir. Bu iadeyi ziyaretimizi bu çatı altında toplamak istedik."

Toplantıda, sivil toplum örgütleri temsilcilerine seslenen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise "Güzel bir yapı kuruluyor, güzel işler yapılıyor. Tüm işleri birlikte yapıyoruz. Sorunları birlikte çözüyoruz. Önümüzdeki dönem programlarını birlikte yapıyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl davranması gerekiyorsa öyle davrandığı için Akhisar'ı ve her ilçeye özel ilgi gösterdiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sami Karaoğlan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Karaoğlan, "Başkanımızı tekrar burada görmekten mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı çok sık görmeye alışık değiliz. Bunun için teşekkür ederiz" dedi.