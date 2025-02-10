Manisa Büyükşehir Belediyesi Dijital Dönüşüm Toplantısı Düzenliyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Dijital Dönüşüm Toplantısı Düzenliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halkın belediye hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişim sağlaması amacıyla 11 Şubat'ta Dijital Dönüşüm Toplantısı düzenliyor. Toplantıda, akıllı şehir uygulamaları tanıtılacak.

10.02.2025 13:46  Güncelleme: 15:45
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, halkın belediye hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişim sağlayabilmesi için Dijital Dönüşüm Toplantısı düzenliyor. 11 Şubat Salı günü yapılacak toplantıda, tamamını belediyenin öz kaynakları ve personeliyle geliştirdiği akıllı şehir uygulamaları tanıtılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ev sahipliğinde 11 Şubat Salı günü Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında, tamamını belediyenin öz kaynakları ve personeliyle geliştirdiği akıllı şehir uygulamaları tanıtılacak. Manisa'nın dijital altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan projeler eğitimden sağlığa, ulaşımdan afet yönetimine kadar hayatın her alanına dokunan yenilikçi çözümler sunuyor. Yapay zeka destekli sistemler, dijital asistanlar ve afet durumlarında hayati önem taşıyan mobil çözümlerle önemli bir adım atıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi bu projelerle şehrin dijital dönüşümüne öncülük etmeyi ve halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Projeye ilişkin konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediyecilik anlayışında köklü bir dönüşüm yaptıklarını şu sözlerle vurguladı:

"Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza daha hızlı, etkin ve dijital çözümler sunmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Teknoloji, yalnızca bir araç değil halkımızın hayatını kolaylaştıran bir güçtür. Bu anlayışla, Manisa'mızın teknoloji alt yapısını güçlendiren, belediye hizmetlerine erişimi hızlandıran, sosyal dayanışmayı artıran, tarımdan ulaşıma, güvenlikten sağlığa kadar birçok alanı kapsayan yenilikçi projeleri, öz kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük dönüşümün tanıtımına davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi Dijital Dönüşüm Toplantısı Düzenliyor - Son Dakika

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