Manisa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Sakinleri İzmir'deki Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nı Gezdi

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri, İzmir'deki Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri için özel bir gezi düzenledi. Gezi programı kapsamında İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı ziyaret edildi. Doğayla iç içe bir ortamda keyif dolu bir gün geçiren misafirler, parktaki hayvan türlerini yakından görme fırsatı buldu.

Geziden ve gördükleri güzelliklerden memnuniyetlerini dile getiren huzurevi sakinleri, program için Büyükşehir Belediyes'ne teşekkür etti.