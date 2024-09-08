Manisa\'da Kurtuluş Günü Kutlamaları

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını, konserlerle kutluyor. Bu kapsamda, Turgutlu'da İkilem grubu, Akhisar'da Sertab Erener sahne aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş günleri etkinlikleri kapsamında kentin 17 ilçesinde konserler devam ediyor. Bu düzenlenen konserler kapsamında Turgutlu'da İkilem grubu, Akhisar'da da Sertab Erener, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılında, Serhat Karan ve Uğur Ateş'ten oluşan İkilem grubu konser verdi. Konsere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Turgutlu Belediye Başkanvekili Bilge Cebe, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Strateji Dairesi Başkanı Hale Evrim Akman ve binlerce vatandaş katıldı.

Başkan Zeyrek'in mesajı okundu

Ankara'da düzenlenen kurultay dolayısıyla konsere katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in göndermiş olduğu kutlama mesajı okundu. İlçenin kurtuluşunun 102'nci yılını kutlayan Başkan Zeyrek, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri minnet ve şükranla andığını belirtti. Mesajın okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste,"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos şanlı zaferimizden bu yana kurtuluş haftası konserleriyle coşkumuzu en üst düzeyde yaşıyoruz. Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek öncülüğünde, tüm ilçelerimizde düzenlediğimiz konserlerle kurtuluşlarımızı bayram havasında kutluyoruz. İkilem grubunun muhteşem performansı ile unutulmaz bir gece geçireceğiz" dedi

Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı da kutlandı. Bu kapsamda Sertab Erener, Gölet'te konser verdi. Konsere Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve binlerce Akhisarlı katıldı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, sanatçıya hediye olarak zeytin fidanı ve mesir macunu takdim etti. Ayrıca, Başkan Dutlulu ve Genel Sekreter Deste sahnede konuşma yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, "Çok değerli Akhisarlı hemşerilerim hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sizlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in de selamlarını iletiyorum. Bugün Akhisar'ın özgürlüğe kavuşmasının 102'nci yıldönümünde bir araya gelmenin heyecanını ve gururunu yaşıyorum. 30 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'la vatan topraklarımız işgalden temizlenmiş, 6 Eylül 1922'de de kahraman ordumuz Akhisar'ımıza ulaşarak ilçemizi düşman işgalinden kurtarmıştır. Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı hepimize kutlu olsun. Bu toprakları bize emanet eden başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmaz üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

"Akhisar, Atatürkçü bir şehirdir"

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu "Sertab Hanım, sizi böyle güzel bir günde misafir etmek çok güzel. Akhisar'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı hepimize kutlu olsun. Akhisar'ın bazı özellikleri var. Nedir, Akhisar çok demokrat bir şehirdir, Atatürkçü bir şehirdir, vatansever bir şehirdir. Bu güzel Akhisar'ımızda, işte böyle güzel kutlanır kurtuluş günleri. Bunun yanında Akhisar'ın bir özelliği daha var. Akhisar; aynı zamanda zeytinin başkenti, zeytinin 14 milyon olduğu şehirdir. Sizin çiçek kabul etmediğinizi biliyorum, bu yüzden size barışın sembolü olan bir zeytin fidanı hediye etmek istiyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek Ankara'da, toplantıları var, yanımızda Genel Sekreterimiz Burak Deste bulunuyor. Bu konseri sağ olsun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'le beraber organize ediyoruz" ifadelerini kullandı.