Manisa Büyükşehir Belediyesi Korosu, Akdeniz Üniversitesi Korolar Festivali'nde Ödül Aldı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik Korosu, "2. Akdeniz Üniversitesi Korolar Festivali"nde sahne aldı. Şef Arcan Hacer Aydınlı yönetimindeki koro; sahne hakimiyeti, koro disiplini ve estetik görünüm alanlarında gösterdiği performansla ödüle layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi, çok sesli korolara etkinliklerini sergileme fırsatı vermek, korolar ve üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri güçlendirmek, Türk ve dünya koro edebiyatından seçkin örnekleri daha fazla izleyiciye ulaştırmak amacıyla ikinci kez "Akdeniz Üniversitesi Korolar Festivali" düzenledi. Festival süresince, farklı illerden ve ülkelerde gelen 25 koro, iki gün boyunca başarılı performanslara imza attı.

Şef Arcan Hacer Aydınlı yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik Korosu da festivalde konser verdi. Koro, gösterdiği başarılı performansla Prof. Dr. Seval Köse, Koro Şefi Masis Aram Gözbek ve Koro Şefi Muhip Şanal gibi isimlerin yer aldığı değerlendirme kurulu tarafından sahne hakimiyeti, koro disiplini ve estetik görünüm alanlarında başarı ödülüne layık görüldü.

Etkinlik kapsamında koroların performanslarının yanı sıra söyleşiler ve ortak konserler de gerçekleştirildi.